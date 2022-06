Magnussen hekelt verplichte voorvleugelwisseling: "Laten we racen zodra het kan"

Het team van Haas beleefde in Canada een zeer goede kwalificatie. Coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher begonnen de race vanaf de vijfde en zesde startplaats. De race verliep echter alles behalve naar wens, Mick Schumacher viel uit en Magnussen had een ander probleem.

In de eerste ronde probeerde Magnussen de Mercedes van Lewis Hamilton voorbij te steken. Dit lukte maar half en de Deen beschadigde zijn voorvleugel. Een gedeelte hing los maar Magnussen had er geen last van en bleef doorrijden. Achter hem reed Esteban Ocon en de Fransman haalde een slim trucje uit. Ocon sprak zich bezorgd uit over de boordradio en de wedstrijdleiding ging mee in zijn bezwaren.

Grapjes

Magnussen werd verplicht om de pits op te zoeken voor een nieuwe voorvleugel. Hij verloor zeer veel tijd en reed een kansloze race. Magnussen hekelt de beslissing en deelt met Motorsport.com dat Ocon er grapjes overmaakte: "Hij vertelde hoe slecht de FIA wel niet was. Als je weet dat je zo op deze manier kan beïnvloeden, dan doe je dat toch? Zoiets deed hij en dat mag. Maar je moet ons laten rijden met die shit want er was niets aan de hand. Ik had een kleine touché en het was niet ernstig."

Jeddah

De Deense coureur sluit aan in de rij prominenten die de wedstrijdleiding beschuldigen van inconsistentie. Magnussen is zeer uitgesproken: "De auto was verder prima. De vleugel was gewoon ongevaarlijk en er was niets afgebroken. Denk eens terug aan Jeddah vorig seizoen. Hamilton won daar met een halve voorvleugel en ik vind dat prima. Laten we gewoon race zodra dat kan. Nu voelt het anders. In Monaco gingen we niet van start omdat het miezerden en hier moet ik naar binnen komen omdat er een kras op mijn voorvleugel zit."