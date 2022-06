Geen straf voor Ferrari's na onnodig langzaam rijden

Het was een opvallend bericht vlak na de kwalificatie: Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz moesten zich melden bij de stewards. Ze werden verdacht van onnodig langzaam rijden en dat is in strijd met de reglementen. Ook Williams-coureur Alexander Albon moest zich vanwege dit vergrijp melden.

De stewards namen vervolgens hun tijd om tot een beslissing te komen. Pas diep in de Nederlandse nacht kwam er een beslissing naar buiten. Alle drie de coureurs ontlopen een straf. De stewards concluderen dat er een mogelijke gevaarlijke situatie ontstond toen coureurs massaal langzaam gingen rijden. Hierdoor kwam men tot de conclusie dat ze geen individuele coureur de schuld konden geven.