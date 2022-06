Russell geniet van circuit: "Maar performance is nog niet wat we willen"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari zullen waarschijnlijk ook de dienst uitmaken in Canada. In de eerste twee vrije trainingen waren de beide renstallen overduidelijk de snelsten. Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft overduidelijk nog veel werk te verrichten, de resultaten vielen wederom tegen.

Lewis Hamilton had een zeer lastige vrijdag in Montreal. Zijn jongere teamgenoot George Russell was beduidend sneller maar alsnog was de Brit niet bijster snel. In de eerste vrije training noteerde Russell de zesde tijd. In de tweede training in de Canadese namiddag was Russells snelste rondje goed voor de zevende tijd, bijna op een seconde van de snelste tijd.

Performance

Na afloop had Russell tenminste één pluspunt van het Canadese weekend gevonden. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich uit: "Het is zeker leuk om op dit circuit te rijden. Het is oldskool, enorm uitdagend en lekkere bumpy over de kerbs. Het is altijd leuk om hier te rijden maar onze performance is zeker niet wat we willen. We liggen qua pace enorm ver achter op de eerste twee teams."

Gehobbel

Russell had de hoop dat de porpoising-problemen na de maatregelen van de FIA nu zouden meevallen. Hij komt echter van een zeer koude kermis thuis: "Om eerlijk te zijn is het nog steeds heel erg hobbelig. De stijfheid van deze auto's is echt heel erg bruut. Ik denk dat het in Bakoe een combinatie was van porpoising en bottoming. Hier voel je echt de stijfheid van de auto, het is vergelijkbaar met Monaco."