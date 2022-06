Uitslag VT1 Canada: Verstappen begint goed aan weekend, Alonso grote verrassing

Voor het eerst sinds 2019 heeft de Formule 1 weer een sessie afgewerkt op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal. In de eerste vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem was de tweede tijd een prooi voor Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Met dreigende regenwolken in de lucht namen veel teams het zekere voor het onzekere in Montreal. De meeste coureurs kwamen direct de baan op, aangevoerd door Yuki Tsunoda. De dreigende regen zorgde voor een drukke openingsfase van de sessie. De regen bleef echter uit maar de wind was wel aanwezig, iets waar de coureurs veel last van hadden.

Koplopers

Het was al snel duidelijk dat Red Bull de grote favoriet is in Canada. Verstappen noteerde al vroeg de snelste tijd terwijl Ferrari-concurrent last leek te hebben van porpoising. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez had geruime tijd de snelste tijd in handen, hij sloot de sessie echter af als vierde. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een mindere sessie, hij werd vijfde om ruim een halve seconde van de snelste tijd van Verstappen.

Alonso & de pechvogels

Perez en Leclerc werden in de eerste training allebei verslagen door Fernando Alonso. De Spaanse veteraan van het team van Alpine was bloedsnel en was slechts 0,373 seconden langzamer dan Verstappen. Alonso's teamgenoot Esteban Ocon had een mindere training. Al vroeg in de sessie kwam er afval, dat op de baan waaide, in zijn voorrem terecht waardoor deze begon te roken. Na een kort bezoek aan de pits kon hij zijn weg weer vervolgen maar kwam hij niet verder dan plek vijftien. Ook McLaren-coureur Lando Norris had problemen en stond geruime tijd in de pits.

Porpoising

In het weekend van de nieuwe porpoising-maatregelen viel het op dat er toch weer enkele wagens hevig hobbelden. Onder andere Sainz ging hevig op en neer op het rechte stuk voor de laatste chicane. Meerdere coureurs moesten die bocht overigens afsnijden om een crash in de wall of champions te voorkomen. Alonso kwam in de buurt maar de Spanjaard hield hem uit de gevreesde muur. Tsunoda had minder geluk en schampte elders op de baan wel de muur.

Verrassingen

Naast Alonso waren er nog meer coureurs verrassend goed op dreef in de eerste training in Montreal. Opvallend genoeg kwamen ook de Aston Martins van Lance Stroll en Sebastian Vettel goed voor de dag in de sessie. Stroll reed voor zijn thuispubliek de zevende tijd, net zo snel als Lewis Hamilton, en Vettel noteerde de negende tijd. Mercedes-coureur Hamilton noteerde dezelfde tijd als Stroll en werd achtste, zijn teamgenoot George Russell werd zesde. De top tien werd compleet gemaakt door Daniel Ricciardo.