Haas komt misschien in Hongarije met eerste update van 2022

Het team van Haas begon dit seizoen erg goed en scoorde direct punten waardoor teambaas Gunther Steiner gelijk kreeg met zijn visie. Hij verlegde vorig jaar de focus van het hele team op de nieuwe wagens van 2022, om goed voor de dag te komen.

Dat lijkt te zijn gelukt, al hoewel de laatste races het team wat terugviel op de grid, maar gisteren tijdens de kwalificatie wisten Kevin Magnussen en Mick Schumacher zichzelf op de vijfde en zesde positie te kwalificeren. De prestaties van Haas zijn extra knap met de gedachte in het achterhoofd dat het Amerikaanse team dit jaar nog geen enkele update op de auto heeft gezet.

De eerste grote update zou eerst tijdens de Grand Prix van Spanje komen, maar dat werd al snel verschoven naar de Grand Prix van Frankrijk. Ook die is inmiddels opgeschoven naar de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop.

Steiner zegt hierover: "We hadden oorspronkelijk Frankrijk gepland, maar nu lijkt het meer op Hongarije. We wilden iets controleren in de windtunnel, maar nu werken we met man en macht aan de productie van de onderdelen."

Hij zei dat dit het enige belangrijke pakket ontwikkelingen zal zijn voor de auto van 2022. "Daarna verleggen we onze focus naar de auto van volgend jaar en plannen we geen verdere upgrades voor dit seizoen", aldus Steiner.