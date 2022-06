Alonso haalt zijn schouders op: "Ik had maar weinig last van stuiteren"

Autosportfederatie FIA kwam gisteravond met een opvallend statement naar buiten. Men deelde namelijk dat er vanaf dit weekend maatregelen worden genomen met het oog op de porpoising-problemen. De FIA heeft de klachten van enkele teams en coureurs serieus genomen en in Canada gaat men er voor het eerst opletten.

Al sinds het begin van het seizoen hebben veel teams en coureurs last van het gestuiter. Het team van Mercedes had er overduidelijk het meeste last van. De bolides van Lewis Hamilton en George Russell stuiterden afgelopen weekend in Azerbeidzjan zeer heftig over het asfalt en Hamilton kreeg er zelfs rugklachten door. De roep om maatregelen werd steeds heftiger.

Controle

Niet alle coureurs zijn even blij met de nu genomen maatregelen. Ook ervaren rot Fernando Alonso ziet de maatregelen niet bepaalde zitten. De Spaanse Alpine-coureur laat aan de internationale media weten dat hij er amper last van heeft: "Onze auto kan dit jaar heel goed het stuitereffect van de auto's onder controle krijgen. Ik had maar heel erg weinig last van het stuiteren in Bakoe. We waren veel meer gefocust op het onder controle houden van de bandenslijtage."

Smooth

Alonso denkt dat de nieuwe maatregelen voor zijn team Alpine amper voor problemen gaat zorgen. De Spaanse coureur haalt zijn schouders op: "Het stuiteren is op elk circuit verschillend. In Saoedi-Arabië was het bijvoorbeeld heel erg smooth en dat gold ook voor Australië. Er was toen niemand die er iets over riep. Het zal heel erg moeilijk worden om het met alle teams eens te worden over veranderingen."