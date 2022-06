Fittipaldi ziet Canadese favoriet: "Ik schat Ferrari hoger in dan Red Bull"

Aankomend weekend staat de Canadese Grand Prix weer op het programma. Op het circuit van Montreal verwacht men wederom een gevecht tussen de teams van Red Bull Racing en Ferrari. De twee renstallen maken al het hele seizoen de dienst uit maar het verschil in het wereldkampioenschap is fors.

Het verschil heeft alles te maken met de recente dubbele uitvalbeurt van Ferrari. Afgelopen weekend moesten Carlos Sainz en Charles Leclerc allebei met betrouwbaarheidsproblemen opgeven in Azerbeidzjan. Toch liggen er aankomend weekend in Canada weer genoeg nieuwe kansen voor de Italiaanse renstal. De kans is dan ook groot dat ze het Red Bull weer lastig gaan maken.

De Canadese Grand Prix ontbrak de afgelopen twee jaar op de kalender vanwege de coronapandemie. Daardoor zijn de omstandigheden voor de teams redelijk onbekend. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi laat aan VegasInsider wat zijn verwachtingen zijn: "Ik denk dat Ferrari de favoriet is voor Montreal. Ik schat ze hoger in dan Red Bulls omdat Ferrari een beetje sneller is. Maar Red Bull staat er wel. Ze zijn snel, ze winnen en ze gaan aan de leiding van het wereldkampioenschap. Het is een fantastisch kampioenschap."