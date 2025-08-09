user icon
icon

F1-legende Fittipaldi vindt zichzelf niet zo goed als Jos Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-legende Fittipaldi vindt zichzelf niet zo goed als Jos Verstappen
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 08:37
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Formule 1-legende Emerson Fittipaldi is dit weekend aanwezig in Nederland. Zijn zoon Emerson Fittipaldi Jr. racet in Assen in de EuroCup3, en de tweevoudig wereldkampioen staat als een trotse vader naast de lijn. Hij ziet zichzelf echter niet als een soort Jos Verstappen.

Het is geen geheim dat Jos Verstappen een belangrijke speelde bij de loopbaan van zijn zoon Max. De huidig Red Bull-coureur reisde in zijn jeugd half Europa af met zijn vader Jos om te karten. Jos Verstappen had een strenge opvoedmethode, die succesvol heeft uitgepakt. Zoon Max is immers uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen, en wordt gezien als een levende legende.

Meer over Jos Verstappen Trotse Jos Verstappen prijst zoon Max: "Dat vind ik echt heel mooi!"

Trotse Jos Verstappen prijst zoon Max: "Dat vind ik echt heel mooi!"

2 aug
 Jos Verstappen snauwt Sky Sports af over Horner-exit

Jos Verstappen snauwt Sky Sports af over Horner-exit

27 jul

Geen Jos Verstappen

Een andere levende legende loopt dit weekend rond door de paddock in Assen. De 78-jarige Fittipaldi komt zijn 18-jarige zoon toejuichen, die voor het Nederlandse MP Motorsport rijdt in de Eurocup3. De jonge Fittipaldi rijdt rond zonder druk, want enkele weken geleden werd bekend dat hij volgend jaar Formule 2 gaat rijden.

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is een andere racevader dan Jos Verstappen, zo legt hij uit aan De Telegraaf: "Ik denk dat ik als een soort coach voor hem ben. Maar niet op de geweldige manier zoals Jos Verstappen zijn zoon Max heeft klaargestoomd voor het grote werk, hoor. Ik ben meer een supporter."

'Het voelt als familie'

Dat betekent niet dat hij met zijn handen in zijn zakken in de pitbox gaat staan: "Als ik langs de baan sta, kan ik soms wel tips geven als ik iets heb gezien bij een bocht of bij het rijden van een bepaalde lijn. Daarover praat ik dan met zijn engineer. Ik hoef er niet altijd bij te zijn. Zeker niet nu hij voor MP Motorsport rijdt. Daar zitten echt héél goede mensen, die enorm goed zijn in het kneden van talenten. Het voelt daar echt als een familie, met mensen die er al jaren werkzaam zijn."

F1 Nieuws Jos Verstappen Emerson Fittipaldi Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 4 maa 1972 (53)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, NL
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar