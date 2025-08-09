F1-legende Fittipaldi vindt zichzelf niet zo goed als Jos Verstappen

Formule 1-legende Emerson Fittipaldi is dit weekend aanwezig in Nederland. Zijn zoon Emerson Fittipaldi Jr. racet in Assen in de EuroCup3, en de tweevoudig wereldkampioen staat als een trotse vader naast de lijn. Hij ziet zichzelf echter niet als een soort Jos Verstappen.

Het is geen geheim dat Jos Verstappen een belangrijke speelde bij de loopbaan van zijn zoon Max. De huidig Red Bull-coureur reisde in zijn jeugd half Europa af met zijn vader Jos om te karten. Jos Verstappen had een strenge opvoedmethode, die succesvol heeft uitgepakt. Zoon Max is immers uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen, en wordt gezien als een levende legende.

Geen Jos Verstappen

Een andere levende legende loopt dit weekend rond door de paddock in Assen. De 78-jarige Fittipaldi komt zijn 18-jarige zoon toejuichen, die voor het Nederlandse MP Motorsport rijdt in de Eurocup3. De jonge Fittipaldi rijdt rond zonder druk, want enkele weken geleden werd bekend dat hij volgend jaar Formule 2 gaat rijden.

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is een andere racevader dan Jos Verstappen, zo legt hij uit aan De Telegraaf: "Ik denk dat ik als een soort coach voor hem ben. Maar niet op de geweldige manier zoals Jos Verstappen zijn zoon Max heeft klaargestoomd voor het grote werk, hoor. Ik ben meer een supporter."

'Het voelt als familie'

Dat betekent niet dat hij met zijn handen in zijn zakken in de pitbox gaat staan: "Als ik langs de baan sta, kan ik soms wel tips geven als ik iets heb gezien bij een bocht of bij het rijden van een bepaalde lijn. Daarover praat ik dan met zijn engineer. Ik hoef er niet altijd bij te zijn. Zeker niet nu hij voor MP Motorsport rijdt. Daar zitten echt héél goede mensen, die enorm goed zijn in het kneden van talenten. Het voelt daar echt als een familie, met mensen die er al jaren werkzaam zijn."