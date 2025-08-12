user icon
F1-legende ziet Verstappen als de beste: "Hij is van een ander niveau"

  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 09:26
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en hij lijkt kansloos voor de titel. Toch zijn veel mensen nog steeds onder de indruk van Verstappen, en dat geldt ook voor Emerson Fittipaldi.

Verstappen geniet nu van zijn vakantie, maar zal eind deze maand afreizen naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Formule 1-icoon Emerson Fittipaldi was afgelopen weekend al aanwezig in Nederland, want hij kwam zijn zoon aanmoedigen in Assen. Emerson Fittipaldi Jr. reed in Drenthe in de Eurocup-3 en zijn vader was een aandachtig toeschouwer. De Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen volgt de sport nog op de voet.

Hij is nog altijd enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Fittipaldi stelt dat Verstappen nog altijd met kop en schouders boven de rest uitsteekt, ook al vallen de prestaties op dit moment flink tegen. In een interview met Motorsport.com legt hij dit uit: "Max zit als coureur op een ander niveau. Zelfs als de auto niet goed is, dan draagt hij die wagen zelf gewoon op zijn rug."

Als Fittipaldi de vraag krijgt of Verstappen in zijn optiek de beste coureur is, dan is hij heel erg duidelijk: "Ja. Als ik nu een Formule 1-team zou hebben en als ik iedereen zou kunnen vastleggen, dan zou ik zeker voor Max gaan. Max is de eerste die ik zou laten tekenen."

Wat is er mogelijk in 2026?

Verstappen blijft gewoon bij Red Bull Racing, waar er volgend jaar veel gaat veranderen. Vanaf volgend jaar gaan ze immers met zelfgemaakte krachtbronnen rijden, volgens Fittipaldi biedt dit geen garanties: "Ik weet het niet. Je weet toch niet wat er volgend jaar gaat gebeuren met al die nieuwe dingen, je kunt onmogelijk weten hoe alle teams zullen presteren. Maar één ding weet ik wel: Max zal snel zijn, ongeacht in welke auto hij zit."

Pietje Bell

Posts: 30.375

Gisteren een foto van de oude Piquet met Lily op de arm en vandaag de zoveelste
foto van de jonge Piquet met Lily op de arm. Al veel foto's van P met Lily op de arm.
Mooie foto's daar niet van, maar het zou mooi zijn als er eens een foto van Jos,
Sophie en Max met Lily op de arm zou verschijnen.... [Lees verder]

  • 3
  • 12 aug 2025 - 09:55
F1 Nieuws Max Verstappen Emerson Fittipaldi Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.368

    Gisteren een foto van de oude Piquet met Lily op de arm en vandaag de zoveelste
    foto van de jonge Piquet met Lily op de arm. Al veel foto's van P met Lily op de arm.
    Mooie foto's daar niet van, maar het zou mooi zijn als er eens een foto van Jos,
    Sophie en Max met Lily op de arm zou verschijnen. Het is ook ZIJN kind.

    i.imgur.com/yR1llXo.png

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 09:55
    • Driver87

      Posts: 684

      Misschien willen zij niet online? Al eens over nagedacht? Online foto's zijn geen wedstrijd. Denk aan je bloeddruk Pietje ;)

      • + 3
      • 12 aug 2025 - 10:59
    • Ferrari412T1

      Posts: 398

      Tja, zoals Driver87 al zegt, misschien willen/hoeven ze al die publiciteit niet. Is ook allemaal prive en het is hun beslissing. Ik begrijp het wel.

      • + 3
      • 12 aug 2025 - 11:26
    • F1jos

      Posts: 4.623

      De kouwekant staat altijd in de kou.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 11:43
    • Pietje Bell

      Posts: 30.368

      Misschien willen zij niet online? Al eens over nagedacht?

      Ik wel, maar jij kennelijk niet.

      Sophie staat meerdere keren heel trots online met haar kleinkinderen Lio,
      Luka en Hailey toen ze net geboren waren.
      Jos en Max idem dito. Kijk maar op hun IG.

      Even snel dit gevonden. Ga niet hun hele IG highlights doorkijken:

      i.imgur.com/URFFnoH.png

      i.imgur.com/k6gzQyj.png

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 11:56

