F1-legende ziet Verstappen als de beste: "Hij is van een ander niveau"

Max Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en hij lijkt kansloos voor de titel. Toch zijn veel mensen nog steeds onder de indruk van Verstappen, en dat geldt ook voor Emerson Fittipaldi.

Verstappen geniet nu van zijn vakantie, maar zal eind deze maand afreizen naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Formule 1-icoon Emerson Fittipaldi was afgelopen weekend al aanwezig in Nederland, want hij kwam zijn zoon aanmoedigen in Assen. Emerson Fittipaldi Jr. reed in Drenthe in de Eurocup-3 en zijn vader was een aandachtig toeschouwer. De Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen volgt de sport nog op de voet.

Is Verstappen nog steeds de beste coureur?

Hij is nog altijd enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Fittipaldi stelt dat Verstappen nog altijd met kop en schouders boven de rest uitsteekt, ook al vallen de prestaties op dit moment flink tegen. In een interview met Motorsport.com legt hij dit uit: "Max zit als coureur op een ander niveau. Zelfs als de auto niet goed is, dan draagt hij die wagen zelf gewoon op zijn rug."

Als Fittipaldi de vraag krijgt of Verstappen in zijn optiek de beste coureur is, dan is hij heel erg duidelijk: "Ja. Als ik nu een Formule 1-team zou hebben en als ik iedereen zou kunnen vastleggen, dan zou ik zeker voor Max gaan. Max is de eerste die ik zou laten tekenen."

Wat is er mogelijk in 2026?

Verstappen blijft gewoon bij Red Bull Racing, waar er volgend jaar veel gaat veranderen. Vanaf volgend jaar gaan ze immers met zelfgemaakte krachtbronnen rijden, volgens Fittipaldi biedt dit geen garanties: "Ik weet het niet. Je weet toch niet wat er volgend jaar gaat gebeuren met al die nieuwe dingen, je kunt onmogelijk weten hoe alle teams zullen presteren. Maar één ding weet ik wel: Max zal snel zijn, ongeacht in welke auto hij zit."