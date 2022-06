Video: Red Bull-coureurs maken schunnige grapjes in Bakoe

De Azerbeidzjaanse Grand Prix kende genoeg hoogtepunten voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Perez profiteerden van de dubbele uitvalbeurt van concurrent Ferrari. Verstappen won de race voor zijn teamgenoot Perez en de Nederlander breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Op beelden van Red Bull is te zien dat de coureurs zich achter de schermen ook enorm vermaakten. Verstappen en Perez maken schunnige grapjes tijdens de opnames van een podcast, lachen om een foutje van Lance Stroll en bespreken welk teamlid snel weg kan rennen van een champagnedouche.

