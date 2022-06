Steiner waarschuwt Schumacher: "Dit is een sport waarin het draait om prestaties"

Het team van Haas is momenteel bezig met een beter seizoen dan vorig jaar. De Amerikaanse renstal is niet langer het lachertje van het startveld. Wel kampt men momenteel met kopzorgen, vooral op het gebied van de coureurs. De teruggekeerde Kevin Magnussen heeft nu immers alle punten voor het team bij elkaar gereden.

Mick Schumacher heeft nog geen punten gescoord, de Duitser is bezig met een rampzalig seizoen. Schumacher krijgt dit seizoen veelvuldig te maken met stevige kritiek. Hij presteert beduidend slechter dan zijn teamgenoot en daarnaast maakt hij veel brokken. Meerdere keren crashte Schumacher zeer hevig waardoor zijn team vrijwel de gehele auto opnieuw moest opbouwen.

Teambaas Günther Steiner is zeer duidelijk over wat men van Schumacher verwacht. De Italiaanse teambaas zag een verbetering in Azerbeidzjan maar is alsnog fel tegenover Motorsport.com: "Het is een lastige situatie voor hem en voor het team. Dit is een sport waarin het draait om prestaties. Wat heb je dan nodig? Juist, er zijn prestaties nodig. Ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Als hij hij weer was gecrasht, dan zou dat zeker niet goed zijn. Ik ben het liever dan zo weer een crash, dat hij iets probeert wat er niet is."