Russell beleeft een baaldag: "We zijn niet snel genoeg"

De kwalificatie in Azerbeidzjan verliep niet volledig naar wens voor het team van Mercedes. De Duitse regerend constructeurskampioen verwachtte wel dat ze het derde team zouden zijn. Maar het gat met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari was wel heel erg groot.

George Russell hield de schade nog enigszins beperkt in de kwalificatie. De Britse Mercedes-coureur worstelde zich door de sessies heen maar noteerde uiteindelijk de vijfde tijd. Het versloeg wederom zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het gat tussen Russell en de Ferrari's en de Red Bulls was echter zeer fors, het verschil was een dikke seconde.

Gemengde gevoelens

De Britse coureur was na afloop dan ook zeer teleurgesteld. De vijfde startplaats kan hem vanzelfsprekend wel bekoren maar het verschil liet hem schrikken. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik heb gemengde gevoelens. De auto voelde goed. Maar het is natuurlijk schrikbarend wanneer je ziet dat je ruim een seconde langzamer bent dan de pole position. We hadden meer van onszelf verwacht en we werken zo enorm hard om onze auto een betere performance te geven."

Stijver

Russell merkt dat het een lastige strijd is met zijn eigen auto. Het gehobbel in Bakoe speelt hem parten en dat zorgt ervoor dat de verschillen groot zijn: "Om eerlijk te zijn, we zijn niet snel genoeg. Het gevoel is goed maar op de rechte stukken en op elk hobbeltje voelt deze auto stijver dan ooit. Ik kan de remzones amper zien. Op de rechte stukken is het zo enorm hobbelig. Ik de bochten voelt de auto wel goed aan. We weten dat het geen balans ding is om de auto in het juiste window te krijgen."