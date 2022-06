Uitslag VT3 Azerbeidzjan: Pérez houdt goede vorm vast en troeft Leclerc af

Bij de laatste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan reed Sergio Pérez de snelste ronde. Met een tijd van 1.43.170 bleef de Mexicaan met 70 duizendsten nipt voor op Charles Leclerc. De top drie in de training werd compleet gemaakt door Max Verstappen die door verkeer zich niet meer verbeterde. De sessie verliep zonder al te veel problemen. In tegenstelling tot vrijdag hielden de meeste coureurs hun bolide keurig binnen de lijntjes.

Uitstel

Normaliter zou VT3 starten om 13.00 uur Nederlandse tijd, maar door een heftige klapper in de Formule 2-sprintrace in de barrière van de eerste bocht was de sessie tot 13.15 uur uitgesteld. De protectie was aan gort gereden en kon niet op tijd gerepareerd worden. Ook de kwalificatie later op de middag schuift hierdoor een kwartiertje op.

Rustige boel

De eerste vijf minuten was het rustig op de baan. De Aston Martins beten het spits af. Mick Schumacher deed daarna een installatierondje om te checken of zijn Haas-bolide goed functioneerde. De Duitser stond op de vrijdag grote tijd aan de kant door een waterlek en kon alle track time goed gebruiken.

Afwachten

Met nog 50 minuten op de klok kwam de sessie pas echt op gang. De meesten rijders, waaronder beide Ferrari's en Mercedessen, begonnen op de zachte compound, maar lieten nog niet het achterste van hun tong zien. De meeste opmerkelijke momenten tot dan toe was het uitstapje van Lewis Hamilton bij bocht één en Fernando Alonso die zijn Alpine bijna parkeerde in de muur.

Stuivertje wisselen

De eerste Red Bull-coureur die uit de garage kwam was Pérez. Eenmaal op de baan wisselende de winnaar van Monaco continu stuivertje met Ferrari om de voorste posities. Verstappen kwam pas als laatste van de favorieten naar buiten met nog 35 minuten te gaan. De wereldkampioen reed in zijn eerste snelle ronde op soft naar de voorlopige tweede tijd met maar 52 duizendsten achterstand op zijn teamgenoot.

Ferrari geeft gas

Leclerc en Sainz zetten met nog een halve sessie voor de boeg opnieuw aan voor een snelle run. Eerst dook Sainz onder de tijd van Pérez en daarna knalde Leclerc weer daaronder met een marge van vijf tienden. De Monegask dook als eerste in deze VT3 in de 1.43, een fractie langzamer dan vrijdag.

Maar Red Bull pareerde de snelheid van de Scuderia. Perez wurmde zich tussen beide Ferrari's. Verstappen leek op weg naar de eerste positie met twee paarse sectoren, maar verloor op het eind twee tienden en kwam iets meer dan een tiende tekort op Leclerc bij de streep en moest genoegen nemen met een voorlopige P2.

Pérez in vorm

Leclerc ging later opnieuw sneller en dook twee tienden onder zijn eigen tijd. Verstappen moest zijn snelle ronde afkappen door de eerste gele vlag van de training. Valtteri Bottas veroorzaakte die na uitwijken bij bocht drie.

Nadat Bottas zijn weg vervolgde, gingen beide Red Bulls er weer voor zitten. Pérez liet zien dat hij de man in de vorm was en heroverde de leiding met een minieme voorsprong op Leclerc en iets minder dan drie tienden op Verstappen.

Laatste vijf minuten

De meeste coureurs gebruikten het slot van VT3 om nog één keer een kwalificatieronde te produceren. Verstappen reed de eerste sector paars, maar kon zijn ronde in de prullenbak gooien nadat de Nederlander werd opgehouden doo Alonso. De wereldkampioen was niet te spreken over de Spanjaard en liet dat merken via de boordradio. De rest van de top vier verbeterde zich ook niet, waardoor Pérez de snelste bleef.

De kwalificatie is om 16.15 uur Nederlandse tijd, een kwartiertje later dan gepland.