Max Verstappen geeft duidelijk oordeel over nieuwe FIA-regels

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de voorvleugels. De FIA voert strengere controles uit op de flexiwings, maar het lijkt nog niet voor grote veranderingen te zorgen. Max Verstappen heeft er dan ook een duidelijk oordeel over klaarliggen.

Wekenlang ging het over de technical directive die dit weekend in is gegaan. De FIA wil optreden tegen de doorbuigende vleugels, en na eerdere maatregelen bij de achtervleugels zijn nu de voorvleugels aan de beurt. Met speciale tests wordt gekeken over de vleugels niet te ver doorbuigen.

In de eerste raceweekenden van het seizoen leek het er sterk op dat McLaren rondreed met vleugels die ver doorbogen. Veel andere teams hoopten dan ook op een grote verandering in Spanje. Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen verreden, en daar bleek dat er weinig is veranderd. McLaren is nog steeds het snelste team, en de andere teams moeten nog stapjes zetten.

Hoe denkt Verstappen over de vleugels?

Max Verstappen is er dan ook heel erg duidelijk over. Bij F1 TV werd hij na de tweede vrije training gevraagd naar de 'nieuwe' verhoudingen: "Als je kijkt naar de stand, dan is er overduidelijk niet heel erg veel veranderd. Maar ik had dat ook niet verwacht."

Hoe voelt Verstappen zich?

Verstappen kijkt liever naar zichzelf en naar zijn team Red Bull Racing. In de eerste vrije trainingen zag het er aardig uit bij Red Bull, en eindigde Verstappen twee keer in de top drie.

De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft een duidelijk oordeel: "We hebben ergere vrijdagen gehad. Ik voelde me wel wat prettiger in de auto. We staan nog steeds niet helemaal op het punt waar we willen staan, maar het zit meer aan de positieve kant."

"Ik wil nog steeds een beter gevoel krijgen in de auto, maar ik heb ook vrijdagen gehad waar we er echt volledig naast zaten."