Horner heeft belangrijke boodschap over Red Bull-toekomst Verstappen

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull was in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. Teambaas Christian Horner ziet dat de rust langzaam maar zeker terugkeert, en hij wil ook niet langer speculeren over welke coureurs goed bij Red Bull zouden passen.

Red Bull heeft een aantal onrustige maanden achter de rug. De teleurstellende resultaten zorgden ervoor dat veel mensen zich afvroegen of de toekomst van Max Verstappen nog wel bij Red Bull Racing lag. Daarnaast speelde er nog meer bij Red Bull, en werd Liam Lawson al na twee raceweekenden vervangen door Yuki Tsunoda.

Hoe gaat het met Tsunoda

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat alles wat rustiger is geworden. Over Tsunoda is hij ook tevreden, zo laat hij weten aan Bild: "Op menselijk vlak past Yuki goed binnen het team. Hij is echt een goed persoon en hij levert een goede bijdrage in de garage. Maar als hij voor volgend jaar in aanmerking wil komen voor het zitje, dan moet hij zich blijven verbeteren."

Interesse in Piastri?

Als Tsunoda moet worden vervangen, wie kan er dan naast Verstappen gaan rijden. Red Bull heeft genoeg coureurs onder contract staan, maar ze kunnen ook een deurtje verder gaan kijken. Eerder liet Horner bijvoorbeeld al weten dat hij onder de indruk was van McLaren-coureur Oscar Piastri.

De Brit wil daar echter niet verder over speculeren: "Oscar is echt een fantastische coureur en hij is mentaal ook heel erg sterk. Hij is het complete pakket, ondanks dat hij nog een jonge coureur is. Hij heeft een mooie toekomst voor zich, maar hij heeft ook een langdurig contract bij McLaren. Dat respecteren wij."

Toekomst van Verstappen

Over een vertrek van Max Verstappen lijkt Horner zich ook geen zorgen meer te maken: "We maken ons totaal geen zorgen. Intern heeft Max zijn positie heel duidelijk gemaakt, en hij voelt zich prettig binnen het team en hij werkt graag samen met iedereen."

"Zijn mentaliteit komt overeen met die van het team: we willen altijd winnen. Ik zie hem in de nabije toekomst ook nergens anders rijden dan bij Red Bull Racing."