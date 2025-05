FIA gaat voor vuurwerk en roept Max Verstappen naar perszaal

Het raceweekend in Monaco gaat vandaag van start met de gebruikelijke mediadag. Op het iconische stratencircuit zullen de heren coureurs zich uitspreken bij de media en staan er weer allerlei activiteiten op het programma. Max Verstappen mag zich een paar dagen na zijn zege in Imola weer melden in de perszaal.

Het raceweekend in Monaco wordt gezien als een parel op de Formule 1-kalender. Het begin van het weekend is niet heel speciaal, want de coureurs zullen de gebruikelijke mediamomenten afwerken. Zoals gebruikelijk dit jaar moeten zes coureurs zich melden in de perszaal, en is het op vrijdag de beurt aan drie vertegenwoordigers van het team.

FIA durft het aan met Verstappen

De FIA durft het weer aan met de altijd uitgesproken Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen heeft een haat-liefdeverhouding met de persconferenties van de FIA. Hij meldt zich vandaag in de tweede 'groep' die aanschuiven in de perszaal. Om 15:00 schuift hij samen met Gabriel Bortoleto en Alexander Albon aan bij de internationale media.

FIA roept thuisheld Leclerc op

Een halfuurtje voor de persconferentie van Verstappen is het de beurt aan drie andere coureurs. Vanzelfsprekend mag thuisrijder Charles Leclerc zich melden. Veel coureurs zijn woonachtig in Monaco, maar Leclerc is als enige geboren en getogen in het dwergstaatje.

De Monegask zal in de perszaal gezelschap krijgen van twee Franse coureurs. De FIA heeft besloten dat ook Alpine-coureur Pierre Gasly en Racing Bulls-coureur Isack Hadjar mogen aanschuiven.

Terugkeer van Wolff

Op de vrijdag roept de FIA tussen de twee vrije trainingen door drie teambazen naar de perszaal. Ditmaal is het de beurt aan Williams-teambaas James Vowles, Aston Martin-teambaas Andy Cowell en Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker maakt na één weekje afwezigheid zijn comeback in de paddock. Afgelopen weekend in Imola was hij afwezig, omdat hij in de Verenigde Staten aanwezig was bij de diploma-uitreiking van zijn zoon.