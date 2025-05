Max Verstappen verwacht weinig van ingrijpende regelwijziging

Max Verstappen gaat dit weekend in Spanje op jacht naar nieuwe successen. De Red Bull-coureur hoopt dat de nieuwe technical directive voor verandering gaat zorgen, maar hij vreest dat het weinig gaat uitmaken.

Het gaat in de Formule 1 al maanden over de nieuwe technical directive dit dit weekend ingaat. De FIA gaat strenger controleren op doorbuigende voorvleugels, en volgens sommigen kan dit een 'gamechanger' worden.

De kans is namelijk aanwezig dat koploper McLaren zwaar zal worden getroffen door de aangepaste richtlijn. Bij de Britse renstal maken ze zich echter geen zorgen.

Balans veranderen

Ook Max Verstappen vraagt zich af of er iets gaat gebeuren. Bij Motorsport.com reageert hij op de vraag wat dit voor sportieve gevolgen gaat hebben: "Niet zo heel veel. Het zal de balans van de auto veranderen. Voor ons zal de balans niet zoveel veranderen, maar ik verwacht tussen alle teams sowieso geen grote tijdwinst of tijdverliezen."

Geen problemen voor Red Bull

Als hij de vraag krijgt hoe de balans zal gaan veranderen, ontkent hij dat Red Bull een probleem heeft: "Voor ons niet. Dat kan ik best met vertrouwen zeggen. Die flexibele hebben ons toch nooit zoveel performance opgeleverd."

"Ik weet niet of wij het verkeerd hebben gedaan of dat wij er niet het maximale uit hebben gehaald."

Weinig veranderingen verwacht

Hij denkt dat de situatie bij de andere teams ook wel redelijk zal meevallen: "Maar ik weet zeker dat het voor andere teams wel te managen is. Als je een goede auto hebt, dan heb je ook dit weekend gewoon een goede auto. Oké, de voorvleugel buigt iets minder ver door, maar daar kan je volgens mij kun je daar wel omheen werken."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris valt redelijk mee. In theorie kan hij dit weekend in Spanje Norris inhalen.