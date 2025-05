Max Verstappen eerlijk: "Het is geen gevecht met McLaren"

Max Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vecht met de McLarens, maar hij ziet het zelf niet als een gevecht. Verstappen probeert gewoon zijn best te doen.

Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn momenteel een klasse apart in de Formule 1. Het onderlinge verschil in het wereldkampioenschap is niet heel groot, en veel mensen zijn benieuwd wat er dit weekend bij de Grand Prix van Spanje gaat gebeuren. Het kan een leuk gevecht worden, al denken niet alle hoofdrolspelers daar zo over.

Het gevecht met McLaren

Verstappen laat in Barcelona bij de internationale media weten hoe hij hier over denkt: "Om eerlijk te zijn voelt het voor mij niet als een gevecht. Ik probeer gewoon mijn best te doen en een beetje plezier te maken. Maar het is niet zo dat dit seizoen tot nu toe voor altijd in mijn geheugen gegrift zal staan."

Verstappen wil winnen

Verstappen baalt dat Red Bull niet altijd zo snel is als hij zou willen: "Ik ben meer opgewonden als ik weet dat we supersnel kunnen zijn. Dat is echt het meest opwindende. Ik probeer altijd mijn best te doen, maar tot nu toe dit jaar... Er waren echt een aantal positieve dingen, maar ook negatieve zaken tijdens sommige Grands Prix, waarbij we de snelheid niet hadden. En dat is niet leuk."

Motivatie niet verdwenen

Verstappen geeft niet op, en de motivatie om het gevecht aan te gaan is niet verdwenen: "Dat verdwijnt nooit! Maar dat betekent ook weer niet dat ik ervan geniet of er enorm veel van houd. Ik vind het leuk, maar het is dus gewoon niet zo dat dit Formule 1-seizoen voor altijd in mijn geheugen gegrift zal staan."

Verstappen heeft dit seizoen tot nu toe twee Grands Prix gewonnen, en staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap.