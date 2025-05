'Komende races bepalend voor Red Bull-toekomst van Max Verstappen'

De toekomst van Max Verstappen is al maanden onderwerp van gesprek. Verstappen gaf eerder al aan dat een vertrek bij Red Bull Racing niet in zijn hoofd zit. Het lijkt erop dat de komende races belangrijk worden voor een speciale clausule in het contract van Verstappen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Toch werd hij in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Zijn naam viel bij Aston Martin en Mercedes, al gaf Verstappen aan dat het zijn intentie is om bij Red Bull te blijven.

Toch verdwenen de verhalen niet, want de prestaties van Red Bull vielen tegen. Daarnaast is het voor niemand een geheim dat er speciale clausules in het contract van Verstappen staat. Deze zouden ervoor kunnen zorgen dat de viervoudig wereldkampioen kan vertrekken als de prestaties tegenvallen.

Exit clausule

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com worden de komende races voor één van die clausules. Verstappen staat nu nog 57 punten voor in het wereldkampioenschap op nummer vier Charles Leclerc. Als hij na de Grand Prix van Spanje een voorsprong heeft van meer dan vijftig punten, dan kan er een streep door één exit clausule.

Belangrijke fase van het seizoen

Het medium stelt namelijk dat één van de clausules in zijn contract is gekoppeld aan zijn positie in het wereldkampioenschap in de zomer. Als hij eind juni, rond de Grand Prix van Oostenrijk, nog in de top vier van het wereldkampioenschap staat, dan zou het niet meer mogelijk zijn om deze ontsnappingsroute te activeren.

Dat betekent dus dat de aankomende raceweekenden belangrijk worden voor de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Voorlopig lijkt het er dan ook niet op dat hij via deze weg zal vertrekken. Samen met de McLarens heeft hij een grote voorsprong op de rest van het veld. Verstappen heeft tot nu toe twee Grands Prix gewonnen, en zijn eerste verwachtingen over het huidige raceweekend in Spanje waren positief.