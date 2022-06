Opvallende reden waterlek Schumacher: "Werd veroorzaakt door gehobbel"

Mick Schumacher kreeg voorafgaand de Azerbeidzjaanse Grand Prix een duidelijke opdracht mee van zijn team: geen schade rijden. De Duitse Haas-coureur deed zijn best maar kreeg na een aantal minuten in de eerste training toch te maken met een waterlek. Hierdoor miste hij een groot gedeelte van de training.

Al vroeg in de eerste vrije training in Bakoe werden er gele vlaggen gezwaaid. Mick Schumacher stond stil naast de baan en zijn Haas kwam weer niet ongeschonden uit de strijd. Ditmaal leek het er echter wel op dat de schade niet door hem werd veroorzaakt, uit de beelden bleek namelijk dat er vloeistof uit de zijkant van de wagen stroomde.

Schumacher tastte in eerste instantie ook in het duister over de oorzaak van het grote waterlek. Na afloop heeft men de zaak bekeken en wist de Duitser wat er aan de hand was. In een persbericht van zijn team sprak hij zich uit, de oorzaak is opvallend: "Het lijkt erop dat het probleem met het waterlek werd veroorzaakt door het hevige gehobbel tijdens de eerste ronde. Het bracht ons plan om zeep. Het is de eerste keer dat ik fysiek het effect er van ondervindt. Het is heftig voor lichaam en auto en we moeten ernaar kijken voor aankomende evenementen."