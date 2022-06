Marko ontkent kopmanschap: "Max is consistenter en domineert qua snelheid"

Red Bull Racing is ook dit weekend weer het team waar alle ogen opgericht zijn. De Oostenrijkse renstal won de afgelopen vier races. Max Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en zijn teamgenoot Sergio Perez staat derde op een minimale achterstand. De twee coureurs zijn aan elkaar gewaagd.

Perez reed zichzelf tijdens de Grand Prix van Monaco in de schijnwerpers door de race te winnen. In de week na de race werd bekend dat Perez contractverlenging heeft gekregen en nu tot en met 2024 actief zal zijn voor Red Bull. De sterke prestaties van de Mexicaan zorgde ook voor veel speculatie, de kans is altijd aanwezig dat hij nu zelf ook gaat meestrijden om de wereldtitel.

Consistenter

Bij Red Bull lijkt niemand zich zorgen te maken over een mogelijk intern titelduel. Maar toch laat teamadviseur Helmut Marko doorschemeren dat er één coureur beduidend beter voor de dag komt. Marko sprak zich uit bij RTL: "Wij geven geen teamorders en we hebben geen nummer één-beleid. Maar als je de resultaten naast elkaar legt is het vier overwinningen voor Max en ééntje voor Perez. Max is consistenter en als je kijkt naar de snelheid is het Max die domineert. We gaan verder wel zien hoe het zich ontvouwt."

Problemen

De uitspraken van Marko zijn opvallend aangezien Perez in Monaco vrijwel elke sessie sneller was dan Verstappen. De Oostenrijkse adviseur heeft hier echter ook een verklaring voor: "Max had problemen met een specifieke bocht en dat zorgde ervoor dat hij telkens achter Perez zat. Het besturen van de auto ligt Max ook nog niet helemaal lekker. Hij wil het liefst een auto met zoveel mogelijk grip aan de voorkant. Perez is er op vooruitgegaan door de nieuwe regels en hij gaat steeds beter om met de auto. We moeten wel nog steeds werken aan de betrouwbaarheid want we hebben drie uitvalbeurten en dat is teveel."