Schumacher ziet DRS-problemen: "Niet meer zo krachtig als voorheen"

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan weer op het programma. Het circuit door de straten van hoofdstad Bakoe is zeer bijzonder, vooral het enorme rechte stuk valt op. Tijdens eerdere edities van de Grand Prix zag men hier zeer veel inhaalacties en bijzondere duels.

Op het lange rechte stuk kan men weer duels met de DRS verwachten. Het systeem kreeg dit seizoen echter al de nodige kritiek, daarnaast denkt men dat de DRS in de huidige reglementen zijn nut heeft verloren. Ook de coureurs spreken ze steeds kritischer uit over het gebruik van het systeem waarbij de achtervleugel openklapt.

Ook Haas-coureur Mick Schumacher ziet dat het effect van de DRS ernstig is veranderd. De Duitser ziet wel mogelijkheden in Bakoe, zo laat hij weten in de preview van Haas: "Ik verwacht meer actie en meer inhaalacties. We weten dat de DRS dit jaar niet zo krachtig is als voorheen. Maar ik weet zeker dat de auto's elkaar beter kunnen volgen en we dichterbij de voorligger kunnen komen als we aankomen in het laatste gedeelte van de baan. Misschien hebben we dan de DRS niet nodig als we aankomen in bocht 1."