Alonso verbreekt in Bakoe bijzonder Schumacher-record

Fernando Alonso is één van de meest ervaren coureurs van het huidige startveld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen debuteerde immers al in 2001 in de koningsklasse van de autosport. In zijn lange loopbaan heeft Alonso al veel records gebroken, aankomend weekend verbreekt hij er nog eentje in Azerbeidzjan.

Alonso zal in Bakoe namelijk een record van Michael Schumacher gaan verbreken. De Spaanse Alpine-coureur verbreekt namelijk vrijwel zeker het record van de langste periode tussen de eerste en laatste race van iemands loopbaan. Het record van Schumacher staat nu nog op 7763 dagen, hij debuteerde op 25 augustus 1991 en zijn laatste race was op 25 november 2012.

Alonso gaat dit record nu verbreken, hij debuteerde op 4 maart 2001 voor Minardi en rijdt 21 jaar later nog steeds in de Formule 1. Alonso zal het record nu aanscherpen tot 7770 dagen. Zowel Alonso als Schumacher waren in die lange periode overigens niet in elk seizoen actief in de Formule 1. Schumacher nam in 2006 afscheid maar keerde in 2010 terug. Alonso nam tevens tijdelijk afscheid van de sport om deel te nemen aan onder andere de Dakar Rally.