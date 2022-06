Twijfels over Schumacher: "Niet het buitengewone talent van zijn vader"

Vorig seizoen keerde de legendarische naam Schumacher terug in de Formule 1. Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, rijdt sinds vorig jaar voor het team van Haas. De jonge Duitser heeft vooral veel moeite en kent een ongelukkig tweede seizoen bij de Amerikaanse renstal.

Schumacher heeft dit seizoen een veel betere auto tot zijn beschikking dan in zijn debuutjaar. Toch is de Duitse coureur nog steeds puntloos, dat ligt vooral aan hem zelf. Schumacher crashte meermaals op harde wijze, twee weken geleden ging het in Monaco ook mis. Het was de zoveelste pijnlijke klapper van Schumacher in het huidige seizoen.

Talent

De kritiek op Schumacher wordt dan ook steeds heviger. De prestaties vallen tegen en dat doet men twijfelen aan zijn kunnen. Ook rallylegende Walter Röhrl plaats vraagtekens bij het talent van Schumacher. Hij spreekt zich uit bij Bild am Sonntag: "Het lijkt erop dat hij niet het buitengewone talent van zijn vader heeft. Michael deed direct bij het begin al mee aan de kop van het veld. Men verwacht dat hij de grote ster moet zijn. Het is zwaar."

Bitter

Ondanks zijn kritiek kan Röhrl wel empathie opbrengen voor de jonge Haas-coureur. Schumacher wordt hij zijn team immers ook volledig ingehaald door zijn nieuwe teamgenoot. Röhrl: "Dit is bitter voor Mick Schumacher. Ook omdat Kevin Magnussen hem compleet onder controle heeft. Dat zorgt voor extra druk en dat brengt spanning naar het team. Dat maakt het dus niet makkelijker."