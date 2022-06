Problemen voor Gasly na contractverlenging Perez? "Hij moet om zich heen kijken"

Afgelopen week ondertekende Sergio Perez een nieuw contract bij Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur staat nu tot en met 2024 onder contract bij Red Bull. Zijn teamgenoot Max Verstappen tekende eerder dit jaar ook al een vernieuwd contract, dit betekent dus dat er voorlopig geen plekje vrij komt bij het team.

De contractverlenging is dan ook slecht nieuws voor de talenten van Red Bull, tot en met 2024 krijgen ze dus geen kans bij het topteam. Voor Pierre Gasly zijn de druiven al helemaal zuur, de Fransman reed in 2019 voor Red Bull maar werd na slechte resultaten teruggeplaatst. Bij AlphaTauri laat Gasly met enige regelmaat zien wat hij in zijn mars heeft, toch krijgt hij dus geen promotie.

Gasly kan de promotie voorlopig op zijn buik schrijven en dat komt voor sommigen als een verrassing. Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer zag het bijvoorbeeld niet aankomen. Tegenover Motorsport-Total sprak Surer zich uit: "Ik had wel verwacht dat Gasly nog een kans zou krijgen bij Red Bulls A-team. Maar na Barcelona moest Red Bull actie ondernemen omdat duidelijk werd dat Perez een coureur is die kan helpen en punten kan afpakken van de concurrentie. Ze hebben die persoon altijd gemist."

Het zou dus zomaar kunnen dat Gasly opzoek gaat naar een stoeltje buiten de Red Bull-familie. Voor 2023 zijn er nog genoeg vrije stoeltjes en Surer denkt dan ook dat Gasly zijn slag moet slaan. Surer zelf heeft al nagedacht over mogelijkheden: "Hij moet in ieder geval om zich heen gaan kijken. Ik denk dat McLaren een goede optie is. Maar Alpine lijkt mij het meest logisch. Ik denk dat wij het allemaal wel eens zijn over het feit dat Gasly beter is dan Esteban Ocon. Dus waarom zou hij niet voor Alpine kunnen rijden?"