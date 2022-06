Webber complimenteert Red Bull: "Ze hebben wat hobbels gekend"

Het team van Red Bull Racing heeft het momentum in de Formule 1 stevig in handen. De Oostenrijkse renstal is bezig met een sterke reeks en coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zijn allebei in uitstekende vorm. Verstappen gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap en Perez staat derde.

De huidige vorm van Red Bull is opvallend want aan het begin van dit seizoen zag niemand dat aankomen. In de eerste drie races van het seizoen viel Verstappen immers tweemaal uit met betrouwbaarheidsproblemen. Ook Perez viel in de seizoensopener uit en het zag er niet rooskleurig uit voor de Oostenrijkse renstal. Nu is men toch de te kloppen ploeg.

Het is een opvallend gegeven wat ook meerdere kenners is opgevallen. Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is het ook opgevallen en de Australiër ziet het als een knappe prestatie. Bij zijn werkgever Channel 4 spreekt hij zich uit: "Ze hebben wat hobbels gekend bij Red Bull. Hier en daar hadden ze betrouwbaarheidsproblemen. Max kende een aantal interessante momenten, er kwam wat frustratie door. Maar als het telt leveren ze, ze zetten de prestaties neer."