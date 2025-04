Oscar Piastri is bezig met een sterk seizoen. Hij wist al twee races te winnen, en hij wordt gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Zijn manager Mark Webber is enorm trots, en stelt dat hij alle kansen die hij krijgt met beide handen heeft aangepakt.

Piastri maakte vorige week in Bahrein veel indruk. Hij won er zijn tweede race van het seizoen en dat deed hij op een machtige manier. Hij startte de race op de pole position en zijn overwinning kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Hij staat nu tweede in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris is zeer klein.

Werk al goed gedaan

Piastri wordt bijgestaan door voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. Hij is de manager van Piastri en in de F1 Nation Podcast deelt hij zijn mening: "Vier zeges, dertien podiums en dat zo vroeg in zijn loopbaan. Dat is al iets om heel erg trots op te zijn. We weten dat zelfs als je het juiste materiaal hebt, het niet makkelijk is om de kansen om te zetten. Hij heeft nu al twee poles direct om weten te zetten in zeges, dus ik denk dat we zo vroeg in zijn loopbaan kunnen zeggen dat hij zijn werk tot nu toe goed heeft gedaan."

Positieve prestaties

Webber ziet dat Piastri prachtige dingen doet: "Alle overwinningen, hij heeft het geluk dat hij er al een paar heeft, kunnen heel erg anders aanvoelen. De zege in Bahrein was waarschijnlijk één van zijn comfortabelste, maar er zullen er in de toekomst nog een paar stressvolle komen. Dit hele weekend ging heel erg soepel voor hem. We wisten dat hij op dit circuit nog wat moest gaan verbeteren, net als hij deed in Shanghai. En hij wist beide keren de races te winnen. Dat is positief."