Oscar Piastri nadert F1-legendes met historische zege

Oscar Piastri heeft in Zandvoort zijn negende F1-overwinning op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur heeft hiermee evenveel overwinningen als zijn manager Mark Webber. De Australiër heeft gisteren Daniel Ricciardo ingehaald op het lijstje van Australische coureurs met de meeste zeges in de koningsklasse van de autosport.

Er zijn maar twee Australische coureurs die meer overwinningen hebben dan Oscar Piastri. Toeval of niet, maar ze zijn allebei wereldkampioen. Oscar Piastri staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap met een voorsprong van maar liefst 34 punten.

Record

Piastri heeft momenteel met negen overwinningen even vaak gewonnen als zijn manager Mark Webber. De voormalig Red Bull-coureur staat Piastri al bij sinds zijn eerste stapjes in de autosport.

Piastri staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap en heeft een voorsprong van 34 punten op zijn teamgenoot Lando Norris. De McLaren-coureur heeft dit seizoen zeven van zijn negen overwinningen behaald. De coureur maakt een grote kans op het wereldkampioenschap en staat dan dichtbij Alan Jones en Jack Brabham. Beide coureurs komen uit Australië en zijn wereldkampioen geworden.

Wereldkampioenen

Jack Brabham betrad de Formule 1 in 1955, maar in 1958 behaalde hij zijn allereerste punt in de Formule 1. De coureur wist in 1959, 1960 en 1966 wereldkampioen te worden. In totaal behaalde hij veertien overwinningen. Hij reed voor constructeurs als Cooper, Lotus en zijn eigen Brabham. De Australiër werd met zijn team nog een keer wereldkampioen na zijn eigen wereldkampioenschappen. In 1992 reed het team zijn laatste race.

Alan Jones betrad de Formule 1 in 1975. De coureur behaalde zijn allereerste overwinning in 1977. In 1980 werd de Australiër wereldkampioen. Alan Jones eindigde zijn carrière in 1986. De coureur heeft voor teams als Williams en Lola gereden. De coureur won in totaal 12 keer in zijn carrière. Oscar Piastri moet nog zes races winnen wil hij de Australische coureur worden met de meeste overwinningen. De McLaren-coureur is nog jong, dus de kans om dit record te behalen is relatief groot.

Australische coureurs met de meeste F1-zeges:

1. Jack Brabham - 14 zeges

2. Alan Jones - 12 zeges

3. Mark Webber - 9 zeges

4. Oscar Piastri - 9 zeges

5. Daniel Ricciardo - 8 zeges