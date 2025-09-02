user icon
Manager waarschuwt Piastri: "Weg naar de titel is lang"

Manager waarschuwt Piastri: "Weg naar de titel is lang"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 14:47
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort op zijn naam. De McLaren-coureur reed een foutloze race, en schreef gelijk autosportgeschiedenis. Zijn manager Mark Webber is trots, maar stelt wel dat het nog een lange weg is naar de wereldtitel.

Piastri's overwinning kwam geen moment in gevaar in Zandvoort. Hij startte de race op de pole position, gaf de koppositie op geen enkel moment uit handen, noteerde de snelste ronde en kwam dus als winnaar over de streep. Hij pakte daarmee een zogenaamde Grand Slam, en is pas de 27ste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt.

Het was Piastri's negende zege uit zijn loopbaan, en daarmee schreef hij Australische autosportgeschiedenis. Hij is nu Daniel Ricciardo voorbij op de lijst van Australiërs met de meeste zeges, en staat nu op gelijke hoogte met zijn manager Mark Webber. Alleen wereldkampioenen Jack Brabham en Alan Jones hebben meer races gewonnen.

Belangrijke dag voor de Australische autosport

Webber is heel erg trots op zijn pupil, zo liet hij vlak na de race weten aan Sky Sports: "Het was geweldig, hij reed vandaag zo goed. Ik geef niet vaak interviews over hem, maar dit is een belangrijke dag voor de Australische autosport. Daniel heeft veel gewonnen, net als Jack Brabham en Alan Jones."

"Dat Oscar nu al zo vroeg in zijn loopbaan zo succesvol is, heeft hij volledig aan zichzelf te danken. Hij heeft er echt enorm veel werk in gestoken. Natuurlijk heeft het team het ook fantastisch gedaan, dus ik ben heel erg blij."

Lange weg naar de titel

Dat Piastri nu evenveel races heeft gewonnen als Webber, zorgt voor een grijs bij de voormalig Red Bull-coureur: "We hebben er samen al veel om gelachen. Hij heeft me nu ingehaald, maar ik ben echt heel erg blij voor hem. Hopelijk kan hij deze vorm vasthouden, maar er ligt nog een lange weg voor ons."

"Er komen nog races zoals in Brazilië, waar het vaak regent, en natuurlijk stratencircuits zoals Singapore en Azerbeidzjan, waar van alles kan gebeuren. We moeten dit benaderen als een cricketwedstrijd: 'Liever één run op het scorebord, dan helemaal niets'. Dat gezegd hebbende, dit is een geweldige dag voor hem en het is een verdiende zege."

Reacties (5)

  • da_bartman

    Posts: 6.055

    Hij moet er voor zorgen dat hij steeds voor Norris finished. Als hij daarmee op P1 eindigt is dat mooi meegenomen maar het heeft niet de prioriteit. Als hij zich in Hongarije meer op Norris ipv Leclerc had gericht, had hij voor Norris en daarmee op P1 geeindigd. Had hij er nog veel florisanter voor gestaan

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 15:01
    • hupholland

      Posts: 9.193

      als het niet om P1 gaat, dan kan hij ook gewoon elke race direct achter Norris finishen, dan loopt Norris maximaal 3x9 punten in. Plus nog 3x een sprintrace. Dan houdt ie nog 5 punten over volgens mij. Als er geen gekke dingen gebeuren is een gat van 35 punten heel veel, maar bv in 2021 zagen we ook dat het in 2 races helemaal kan omdraaien, volledig buiten je schuld om. En wie weet wat er nog kan gebeuren als Norris de schroom van zich af kan werpen en bij Piastri toch de zenuwen beginnen op te spelen? maar vooralsnog gaat het hard richting een titel voor Piastri, ondanks de mechanische pech van Norris vind ik de 35 punten van nu wel een juiste afspiegeling van de verhoudingen dit jaar.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 15:17
    • Erik FW34

      Posts: 3.719

      @Hupholland,

      "Als er geen gekke dingen gebeuren is een gat van 35 punten heel veel, maar bv in 2021 zagen we ook dat het in 2 races helemaal kan omdraaien, volledig buiten je schuld om. "

      ik denk niet de de FIA wederom in de laatste race bewust gaat ingrijpen om het kampioenschap toe te wijzen aan andere coureur :-)

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 15:36
  • shakedown

    Posts: 1.395

    Hij hoeft alleen Norris in de gaten te houden. Er zijn nog 9 races te gaan. Ervan uitgaande dat zowel Norris als Piastri nog wel een keertje uitvallen, zijn er nog 8 races. Piastri zal er nog wel minimaal 3 winnen. Dan heeft hij eigenlijk nog maar vijf races Norris echt in de gaten te houden en strategisch een beslissing nemen. En dat met 35 punten voorsprong moet het niet zo moeilijk zijn om de titel binnen te halen.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 15:16
  • Pietje Bell

    Posts: 30.671

    Piastri schijnt zo'n koele kikker te zijn en dat hij totaal geen last heeft van stress.
    Zo gaat hij voor de race altijd lekker relaxt TV kijken en moeten ze hem uit z'n kamer
    halen omdat het de hoogste tijd is omdat het circus begint! Dit vertelde Mark Webber.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 15:22

