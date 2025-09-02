Manager waarschuwt Piastri: "Weg naar de titel is lang"

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort op zijn naam. De McLaren-coureur reed een foutloze race, en schreef gelijk autosportgeschiedenis. Zijn manager Mark Webber is trots, maar stelt wel dat het nog een lange weg is naar de wereldtitel.

Piastri's overwinning kwam geen moment in gevaar in Zandvoort. Hij startte de race op de pole position, gaf de koppositie op geen enkel moment uit handen, noteerde de snelste ronde en kwam dus als winnaar over de streep. Hij pakte daarmee een zogenaamde Grand Slam, en is pas de 27ste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt.

Het was Piastri's negende zege uit zijn loopbaan, en daarmee schreef hij Australische autosportgeschiedenis. Hij is nu Daniel Ricciardo voorbij op de lijst van Australiërs met de meeste zeges, en staat nu op gelijke hoogte met zijn manager Mark Webber. Alleen wereldkampioenen Jack Brabham en Alan Jones hebben meer races gewonnen.

Belangrijke dag voor de Australische autosport

Webber is heel erg trots op zijn pupil, zo liet hij vlak na de race weten aan Sky Sports: "Het was geweldig, hij reed vandaag zo goed. Ik geef niet vaak interviews over hem, maar dit is een belangrijke dag voor de Australische autosport. Daniel heeft veel gewonnen, net als Jack Brabham en Alan Jones."

"Dat Oscar nu al zo vroeg in zijn loopbaan zo succesvol is, heeft hij volledig aan zichzelf te danken. Hij heeft er echt enorm veel werk in gestoken. Natuurlijk heeft het team het ook fantastisch gedaan, dus ik ben heel erg blij."

Lange weg naar de titel

Dat Piastri nu evenveel races heeft gewonnen als Webber, zorgt voor een grijs bij de voormalig Red Bull-coureur: "We hebben er samen al veel om gelachen. Hij heeft me nu ingehaald, maar ik ben echt heel erg blij voor hem. Hopelijk kan hij deze vorm vasthouden, maar er ligt nog een lange weg voor ons."

"Er komen nog races zoals in Brazilië, waar het vaak regent, en natuurlijk stratencircuits zoals Singapore en Azerbeidzjan, waar van alles kan gebeuren. We moeten dit benaderen als een cricketwedstrijd: 'Liever één run op het scorebord, dan helemaal niets'. Dat gezegd hebbende, dit is een geweldige dag voor hem en het is een verdiende zege."