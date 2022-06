Marko wil Mercedes niet onderschatten: "Alles is nog mogelijk"

Afgelopen seizoen werd de Formule 1-wereld getrakteerd op een enorm duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte uiteindelijk de wereldtitel en ook dit seizoen komt hij aardig voor de dag. Hamilton is daarentegen bezig met een zeer pijnlijk seizoen waarin hij worstelt met zijn vorm.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft de pech dat zijn team Mercedes rampzalig aan het seizoen is begonnen. De Duitse renstal moet duidelijk snelheid toegeven op Red Bull en Ferrari en daarnaast kampt de nieuwe auto met de nodige kinderziektes. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell hadden de meeste problemen met het fenomeen porpoising maar dat lijkt nu verleden tijd te zijn.

Topsnelheid

Bij Red Bull Racing wil men Mercedes dan ook nog lang niet afschrijven. De Oostenrijkse renstal weet immers dat Mercedes zomaar kan opstaan. Teamadviseur Helmut Marko is er heel duidelijk over in gesprek met OE24: "Ik heb het zojuist nog uitgerekend, we moeten nog vijftien races en Russell staat maar 41 punten achter Max. Alles is nog mogelijk. Die auto wordt elke dag sneller. We hebben hun topsnelheid gezien en daarmee zitten ze al op ons niveau, of zelfs daar voorbij. Ik wil ze dus niet afschrijven, als ze weer domineren dat is Hamilton ook weer terug."

Ricciardo

De huidige situatie van Hamilton komt Marko daarnaast zeer bekend voor. Het doet hem denken aan 2014, toen een jonge Daniel Ricciardo bij Red Bull de teamgenoot was van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Marko: "Niets zit Hamilton momenteel mee en hij heeft veel pech. Dat doet mij denken aan Ricciardo bij Red Bull, toen ging alles goed voor Vettel."