Alonso kritisch na Schumacher-crash: "Misschien leren wij hier iets van"

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend een zeer spectaculaire race. In de straten van het prinsdom begon het vlak voor de start hard te regenen waardoor de race werd uitgesteld. Eenmaal onderweg werd de race ook nog even stilgelegd door een incident van Mick Schumacher.

De Duitse Haas-coureur maakte een foutje in de zwembadsectie, het foutje had echter grote gevolgen. Hij vloog de vangrail op hoge snelheid in en stuiterde daarna de tecpro barrier in. De klap was reusachtig en de Haas brak zelfs in tweeën. De schade was zó fors dat men de rode vlag liet zwaaien. De verbazing was groot, zo vaak breekt een auto immers niet in twee stukken.

De autobreuk wekt tevens argwaan bij de andere coureurs. De ervaren Fernando Alonso plaats er vraagtekens bij en kijkt naar autosportfederatie FIA. De Spaanse Alpine-coureur is tegenover de internationale media duidelijk: "Gelukkig was hij in orde maar ik hoop dat de Formule 1 en de FIA hun conclusies trekken. Ik denk dat de auto niet doormidden brak omdat er iets mis mee was. Het probleem ligt niet bij de auto's maar bij het gewicht. Ze zijn heel erg zwaar dus de kracht is veel zwaarder wanneer je de muur raakt. Misschien leren wij hier iets van."