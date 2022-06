Alonso kampt met handblessure: "Het is een rommeltje"

Fernando Alonso is momenteel bezig met een wisselvallig seizoen bij Alpine. De ervaren Spanjaard komt regelmatig snel voor de dag maar hij kampt met de nodige hoeveelheid pech. Het zorgt ervoor dat Alonso al de nodige punten is misgelopen en dat is pijnlijk voor de populaire tweevoudig wereldkampioen.

Maar Alonso kampt ook nog met een ander pijntje, het is een souvenir van de Australische Grand Prix van eerder dit seizoen. De Spaanse coureur was in Melbourne bezig met een ijzersterk weekend totdat het mis ging in de kwalificatie. Er was een probleem waardoor hij de muur inschoof en dat leverde hem een handblessure op. Hierdoor loopt hij tot de dag van vandaag rond met een gekwetste hand.

Alonso's hand is in tape gewikkeld en dat begint de wereld op te vallen. De Spaanse coureur heeft de nodige pijn aan zijn hand en zijn pols. Tegenover de internationale media legt Alonso uit wat er aan de hand is met zijn hand: "De botten, gewrichten en pezen, het is allemaal een rommeltje op het moment. Ik heb twee maanden nodig en ik kan mij niet laten opereren. Ik kan niet veel doen naast rusten. Jammer genoeg moet ik elke twee weken racen dus ik moet thuis rusten. Dat duurt wel een paar maanden."