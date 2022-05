Hill waarschuwt Leclerc voor te grote kritiek op Ferrari

Ferrari-coureur Charles Leclerc had goede hoop op succes voor eigen publiek. Afgelopen weekend begon hij de Grand Prix van Monaco dan ook vanaf de pole position maar ging het later in de race alsnog mis. De Monegask kwam uiteindelijk op een teleurstellende vierde plaats over de finishlijn.

Leclerc reed in de openingsfase onbedreigd aan de leiding van de race toen zijn team Ferrari tactisch de mist in ging. Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz werden tegelijkertijd naar binnen geroepen en concurrent Red Bull Racing schatte de situatie veel beter in. Leclerc viel terug naar de vierde plaats en was na afloop zeer kritisch op de handelswijze van zijn team.

Maar kenners waarschuwen Leclerc nu dat hij niet te kritisch moet reageren op de fouten van zijn werkgever. De woorden van de Monegask waren immers toch redelijk fel. Tegenover Sky Sports is oud-coureur en huidig analist Damon Hill er duidelijk over: "Ik denk dat Ferrari groot genoeg is om dit te begrijpen. Je kan je team niet te vaak bekritiseren voordat er een PR-probleem ontstaat. Ferrari is niet het team dat zomaar over zich heen laat lopen. Als het een coureur tegen Ferrari is, dan zal Ferrari altijd winnen. Dus technisch en diplomatisch gezien moet je altijd een beetje oppassen."