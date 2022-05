Leclerc woest na mislopen thuiszege: "Foutjes kunnen maar vandaag waren het er teveel"

Charles Leclerc is eindelijk gefinisht in een thuisrace in Monaco, toch was de Ferrari-coureur na afloop woedend. Leclerc begon de race immers op de pole position en had een goede kans op de zege. Maar een strategische blunder van zijn team gooide roet in het eten.

Leclerc kwam als vierde over de finish nadat hij de slotfase lijdzaam moest toezien hoe Carlos Sainz en Max Verstappen vast zaten achter winnaar Sergio Perez. De vierde plaats was niet het gewenste resultaat en de frustratie was na de race enorm, ook in zijn gesprekken met de pers was de woede nog volop aanwezig bij de Monegask.

Teleurstelling

Na afloop van de race verscheen Leclerc voor de camera's van de internationale media. Bij het Britse Sky Sports deed hij zijn verhitte verhaal: "Teleurstelling is niet het juiste woord. Foutjes kunnen gebeuren maar vandaag waren er gewoon teveel. In deze omstandigheden vertrouw je een beetje op wat het team kan zien want je kan zelf niet zien wat de anderen doen met de inters. Ik kreeg meerdere vragen of ik van de wets naar de slicks wilde gaan. Dat wilde ik maar later in de race."

Undercut

Het team nam echter een andere beslissing en toen Leclerc de pits in kwam reageerde hij met een enorm scheldpartij. De Monegask is zeer kritisch op zijn team: "Ik begrijp niet waarom we van gedachten veranderden om eerst naar de inters te gaan. Ik kreeg een undercut aan mijn broek en daarna werd ik gezamenlijk met Carlos naar binnen geroepen. Maar dit mag niet gebeuren, dit kunnen we ons niet veroorloven."