Wolff ergert zich aan niemandsland: "Dit is onacceptabel voor Mercedes"

Regerend constructeurskampioen Mercedes had zich het huidige seizoen vast anders voorgesteld. De Duitse renstal is niet langer één van de koplopers, de teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn veel sneller. De tegenvallende prestaties leiden tot de nodige frustratie bij het zilverkleurige team.

Coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelen al het gehele seizoen met de wagen. Ook in Monaco was het verschil met Ferrari en Red Bull weer enorm. Russell kon Lando Norris nog passeren voor de vijfde plaats maar kwam daarna niet meer in de buurt van de koplopers. Hamilton werd op zijn beurt achtste nadat hij vrijwel de gehele race vast zat in het treintje achter Fernando Alonso.

Vervelend

De tegenvallende prestaties zorgen voor frustratie, ook teambaas Toto Wolff geeft nu toe dat het verschil wel heel fors is geworden. De Oostenrijker deelt zijn constateringen in gesprek met Motorsport.com: "We zijn momenteel het derde team, niet het tweede en ook niet het vierde. Wij hebben de beschikking over twee enorm sterke coureurs maar het is hoogstens vervelend dat het gat vrijwel gelijk is gebleven."

Niemandsland

De prestaties van Mercedes zijn zeer ondermaats vergeleken met de afgelopen seizoenen. De Duitse renstal vocht in de afgelopen jaren immers vrijwel altijd voor de zeges en de wereldtitels. Wolff probeert de situatie van alle kanten te bekijken: "Als hier optimistisch naar kijkt, dan is het gat vijf tienden. Maar als je er pessimistisch naar kijkt, dan zijn het er acht. Dit is onacceptabel voor Mercedes. We leren op dit moment op elk circuit bij. Elke kilometer leert ons iets over hoe we de auto kunnen verbeteren. Het is zaak om uit dit niemandsland te komen."