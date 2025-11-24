user icon
icon

Wolff geeft duidelijkheid over toekomst bij Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff geeft duidelijkheid over toekomst bij Mercedes
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes kende een succesvolle Grand Prix van Las Vegas. George Russell en Andrea Kimi Antonelli mengden zich allebei in de strijd om het podium, en teambaas Toto Wolff was zeer tevreden over het resultaat. Na afloop gaf hij duidelijkheid over zijn toekomst bij het team.

Russell en Antonelli vochten in Las Vegas een aantal spannende duels uit. Russell probeerde in de openingsfase de koppositie van Max Verstappen af te pakken, maar slaagde niet in die opdracht. Achter hem reed Antonelli een geweldige inhaalrace, en wist hij in de slotfase de jagende Oscar Piastri en Charles Leclerc achter zich te houden. De jonge Italiaan had echter wel een tijdstraf van vijf seconden opgepikt bij de start van de race.

Meer over Mercedes Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

22 nov

Na afloop ging het bij Mercedes niet alleen over die prestatie, maar ook over iets wat teambaas Toto Wolff eerder in de week had gedaan. Aan het begin van het raceweekend werd namelijk bekend dat hij een gedeelte van de aandelen van zijn holding had verkocht aan Crowdstrike-CEO George Kurtz. Hij had vijftien procent van zijn aandelen verkocht, waardoor Kurtz nu vijf procent van de aandelen van Mercedes in handen heeft.

Hoe ziet de toekomst van Wolff er nu uit?

Wolff werd hiernaar gevraagd na afloop van de race, en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ja, ik heb niet het plan om het team te verkopen of mijn rol te verlaten. Ik bevind me op een goede plek, en ik geniet er enorm van. Zolang ik het gevoel heb dat ik iets kan bijdragen en anderen dat ook denken, dan is er geen reden om iets in die richting te doen."

Waarom heeft Wolff de aandelen verkocht?

Wolff wil niet geheimzinnig doen over het verkopen van zijn aandelen. Hij legt uit waarom Kurtz nu een grotere rol heeft gekregen in het team: "Wat ik heb gedaan met mijn investeringsbedrijf, is wat aandelen verkopen aan George. Hij is een echte racer, een tech entrepreneur, en hij is iemand die ons kan helpen op de Amerikaanse markt. Dat is de hele reden erachter, maar verder niets."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.042

    Tja… beetje jacht gaat zo 100.000 liter brandstof in en een beetje jacht heeft Toto wel.
    Af en toe moet er dus wat handgeld vrijgemaakt worden. Met die schamele 260 miljoen die hij net heeft vrijgemaakt kan er weer even geleefd worden en indien nodig kan Max alsnog met eigen geld vrijgekocht worden,

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 09:14
    • KiekisNL

      Posts: 2.172

      Beste beoordeling voor het mercedes team.

      Als je het door telt kom je op een waardering van ruim 5.3 miljard.

      En ook voor wolf is het geen slechte turn around op zijn investering.

      Destijds heeft hij zich voor ongeveer 50miljoen ingekocht voor de eerste 30% van zijn aandelen.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 10:45
  • gridiron

    Posts: 2.968

    Echt duidelijlk is het toch niet, waarschijnlijk door de verschillende media.
    Eerst was er sprake dat het om aandelen ging van het F1-team terwijl het nu zou gaan om aandelen van "Wolf & Co. nv"

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 12:14
    • KiekisNL

      Posts: 2.172

      Het is helemaal helder.

      De aandelen Mercedes zitten in de holding van Toto dus het zijn de aandelen van de holding niet van toto privé.
      Dus het klopt dat hij 15% van de aandelen die van de holding waren aan de nieuwe eigenaar die nu voor 5% eigenaar is van f1 mercedes.
      De holding van toto heeft nu nog een aandeel van 28% in Mercedes F1.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:10

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar