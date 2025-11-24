Het team van Mercedes kende een succesvolle Grand Prix van Las Vegas. George Russell en Andrea Kimi Antonelli mengden zich allebei in de strijd om het podium, en teambaas Toto Wolff was zeer tevreden over het resultaat. Na afloop gaf hij duidelijkheid over zijn toekomst bij het team.

Russell en Antonelli vochten in Las Vegas een aantal spannende duels uit. Russell probeerde in de openingsfase de koppositie van Max Verstappen af te pakken, maar slaagde niet in die opdracht. Achter hem reed Antonelli een geweldige inhaalrace, en wist hij in de slotfase de jagende Oscar Piastri en Charles Leclerc achter zich te houden. De jonge Italiaan had echter wel een tijdstraf van vijf seconden opgepikt bij de start van de race.

Na afloop ging het bij Mercedes niet alleen over die prestatie, maar ook over iets wat teambaas Toto Wolff eerder in de week had gedaan. Aan het begin van het raceweekend werd namelijk bekend dat hij een gedeelte van de aandelen van zijn holding had verkocht aan Crowdstrike-CEO George Kurtz. Hij had vijftien procent van zijn aandelen verkocht, waardoor Kurtz nu vijf procent van de aandelen van Mercedes in handen heeft.

Hoe ziet de toekomst van Wolff er nu uit?

Wolff werd hiernaar gevraagd na afloop van de race, en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ja, ik heb niet het plan om het team te verkopen of mijn rol te verlaten. Ik bevind me op een goede plek, en ik geniet er enorm van. Zolang ik het gevoel heb dat ik iets kan bijdragen en anderen dat ook denken, dan is er geen reden om iets in die richting te doen."

Waarom heeft Wolff de aandelen verkocht?

Wolff wil niet geheimzinnig doen over het verkopen van zijn aandelen. Hij legt uit waarom Kurtz nu een grotere rol heeft gekregen in het team: "Wat ik heb gedaan met mijn investeringsbedrijf, is wat aandelen verkopen aan George. Hij is een echte racer, een tech entrepreneur, en hij is iemand die ons kan helpen op de Amerikaanse markt. Dat is de hele reden erachter, maar verder niets."