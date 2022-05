Kritiek op Schumacher zwelt aan: "Hij veroorzaakt miljoenen aan schade"

De Grand Prix van Monaco werd afgelopen zondag pas om 18:00 afgevlagd. De race lag tweemaal stil, eerst door de stevige regenval en daarna door een ander incident. Haas-coureur Mick Schumacher was namelijk zeer fors gecrasht in de zwembadsectie, zijn wagen was zelfs in tweeën gebroken.

Schumachers crash past in het beeld van zijn huidige seizoen. De Duitse coureur wist nog geen enkel puntje te scoren en wordt volledig om de oren gereden door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen. De Deen keerde dit seizoen terug in de sport en was direct pijlsnel. Schumacher worstelt op zijn beurt met de wagen en komt amper in de buurt van een sterk resultaat, meermaals ging hij al de fout in.

De crash in Monaco was dan ook niet de eerste harde klapper van het seizoen voor Schumacher. In Saoedi-Arabië crashte hij bijvoorbeeld ook al fors in de kwalificatie. De kritiek op de kunsten van de jonge Duitser begint ook steeds heviger te worden. Ook voormalig coureur Christian Danner is tegenover Sport1 kritisch: "Hij kan zijn teamgenoot op snelheid al niet bijhouden maar het kan zo niet verder gaan met incidenten. Hij veroorzaakt miljoenen aan schade en een team zoals Haas kan het geld wel op een betere manier uitgeven. Advies gaat niet helpen, hij moet zelf een oplossing vinden. Hij moet een race finishen zonder een incident."