Ferrari viert nieuwe tweede plek van Sainz

In één seizoen kan er veel veranderen in de Formule 1. Vorig seizoen werd Ferrari met Carlos Sainz tweede in de Grand Prix van Monaco. De vreugde was tot heel groot, veel minder groot dan dit jaar. Ook afgelopen weekend werd Sainz immers tweede in de straten van Monaco.

Ferrari zelf is zeer trots op het resultaat van de Spaanse coureur. Op de sociale media deelt het team twee foto's waarop het team van Sainz te zien is terwijl ze de tweede plaats vieren. Duidelijk is dat er nog steeds veel blijdschap is vanwege het resultaat van Sainz, zelf lacht de Spanjaard als een boer met kiespijn.