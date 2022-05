Schumacher in de war na megacrash: "Voelde super bizar"

Na een vertraging van ruim een uur ging de Monegaskische Grand Prix gisteren van start. Na 26 rondjes racen werd de race echter weer onderbroken. Mick Schumacher was er keihard afgeklapt in de zwembadsectie waardoor zijn auto in tweeën was gebroken. De rode vlag werd weer gezwaaid omdat men de tecpro barriers moest repareren.

Schumacher vloog hard de tecpro in nadat hij eerder de macht over het stuur was verloren. De Duitse Haas-coureur kwam kortstondig op een nat gedeelte van het asfalt en verloor toen de controle over de wagen. De crash deed denken aan het incident van Daniel Ricciardo in de tweede vrije training. De impact bij Schumacher was echter veel groter getuige de grote schade.

Na afloop moest de Haas-coureur eerst naar het medisch centrum voor een aantal checks. Daarna meldde Schumacher zich bij de internationale media om het incident te bespreken. Bij Motorsport.com toonde de Duitser zijn verbazing: "Het voelde echt super bizar. Ik heb net de beelden bekeken en het leek erop dat ik maar tien centimeter van de lijn af zat. Misschien kwam ik met mijn wiel op een natte plek. Het zorgde er in ieder geval voor dat ik zijwaarts de muur in vloog. Ik probeerde de auto nog wel op te vangen waardoor ik links af ging. Het is balen en vervelend."