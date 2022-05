Video: Perez neemt duik in Red Bull-zwembad

Sergio Perez moest gisteravond lang wachten totdat hij zeker was van zijn zege in Monaco. De stewards verwierpen het protest van Ferrari en het was feest bij Red Bull. Perez behield zijn heroïsche zege en Max Verstappen behield eveneens zijn belangrijke derde plaats.

Het team van Red Bull vierde na de race een groot feestje in hun speciale Energy Station in Monaco. Perez was vol van vreugde en deed gezellig mee met de Red Bull-traditie. De Mexicaan sprong met een salto en de Mexicaanse vlag in het speciale Red Bull-zwembad. Hij volgde hiermee het spoor van de eerdere Red Bull-winnaars in Monaco.