Vasseur waarschuwt Monaco: "De Formule 1 verandert drastisch"

Vanmiddag trapt men het Monegaskische Grand Prix-weekend af met de eerste vrije trainingen. Het is een breuk met tradities want voorheen werden de eerste twee trainingen in Monaco verreden op de donderdag. De race is altijd al een vreemde eend in de bijt geweest maar men twijfelt aan de toekomst van het event.

De Grand Prix van Monaco staat bekend als één van de parels van de Formule 1-kalender. Coureurs zijn vrijwel unaniem positief over de baan maar toch staat de toekomst op de tocht. Het is immers nog maar de vraag of dit circuit nog wel bij de hedendaagse Formule 1 past. De baan is nogal smal en met de huidige, grote Formule 1-wagens is inhalen vrijwel onmogelijk.

Sponsor

Daarnaast begint de kalender van de sport steeds voller te worden met bijvoorbeeld races in Miami en Las Vegas. Ook bij de teams begint men te twijfelen. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is nogal duidelijk tegenover Reuters: "Als een sponsor voorheen een race moest uitkiezen om te bezoeken dan was dat Monaco. Ik weet nog niet zeker of ze in de toekomst eerder voor Miami of Las Vegas zullen kiezen. Het betekent wel dat Monaco de stroom moet volgen."

Show

De Formule 1 is in de afgelopen anderhalf jaar flink veranderd. De sport is enorm gegroeid in populariteit en nieuwe races bieden zich om de haverklap aan. Vasseur ziet dat Monaco moet meegroeien: "Sinds vorig seizoen, en waarschijnlijk sinds Zandvoort, hebben we een grote verandering gezien qua kwaliteiten van de evenementen. Ik denk dat de show op en naast de baan is gegroeid. Elk event moet doorschakelen, op elk aspect. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Monaco. Maar Monaco is wel belangrijk voor de Formule 1. Het is zo voor alle historische events. Als je dezelfde standaard probeert vast te houden sneeuw je onder. De Formule 1 verandert drastisch."