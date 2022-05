Marko denkt dat Verstappen ook had gewonnen zonder uitvallen Leclerc

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De Monegask viel uit in leidende positie en na een slimme strategie en een teamorder werd de zege een prooi voor Verstappen.

Leclerc had op het moment van uitvallen een ruime voorsprong op zijn achtervolgers. Verstappen duelleerde op dat moment met George Russell, had problemen met zijn DRS en was eventjes daarvoor als door de grindbak geschoten. Toch kon hij daarna de winst grijpen en nam hij eveneens de leiding in het wereldkampioenschap over waardoor hij vol vertrouwen afreist naar Monaco voor de Grand Prix van dit weekend.

Zonder het uitvallen van Leclerc had Verstappen de zege vermoedelijk niet gegrepen. Maar niet iedereen bij zijn team Red Bull denkt daar zo over. Teamadviseur Helmut Marko heeft namelijk weer eens een andere mening. De Oostenrijker spreekt zich uit tegenover Sky Sports: "We reden toen op volle snelheid en we hadden overduidelijk de snelste auto van de grid. Maar dat neemt niet weg dat we geluk hadden met de uitvalbeurt van Leclerc."