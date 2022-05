Schumacher wil Grand Prix van Monaco niet zien verdwijnen

Aankomend weekend staat alweer de volgende Grand Prix op de kalender. Het Formule 1-circus zet zijn tenten aankomend weekend op in Monaco voor de legendarische Grand Prix. De race door de krappe straten van het dwergstaatje is een parel op de Formule 1-kalender en is geliefd bij fans en coureurs.

Maar de kans is aanwezig dat men over een paar jaar Monaco overslaat. De kalender van de Formule 1 wordt namelijk steeds voller, met bijvoorbeeld races in Miami en Las Vegas, en Europese races zitten op het vinkentouw. Naast de Grand Prix van Monaco zouden ook de Belgische Grand Prix en de Franse Grand Prix zich zorgen moeten maken.

Jammer

Niet iedereen is blij met het nieuws over een mogelijke exit van de historische Grand Prix in het dwergstaatje. De race in Monaco is volgens velen onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1. Ook Haas-coureur Mick Schumacher wil niet dat de Grand Prix verdwijnt. In een vooruitblik van zijn team is hij duidelijk: "Het is al zolang onderdeel van de Formule 1 en het is echt historische grond. Het zou jammer zijn als we iets verliezen wat al zolang onderdeel is van onze sport. Het wordt al jaren gezien als één van de grootste races om te winnen."

Triple Crown

De Grand Prix van Monaco is eveneens onderdeel van de zogenaamde Triple Crown, samen met de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Schumacher is zich hiervan bewust: "Als je die drie zeges, Le Mans, Indy 500 en Monaco, wilt pakken dan is het jammer als je die kans misloopt. Het is iets waar sommige coureurs echt op jagen. Het is misschien niet mijn grote doel maar sommigen willen dat misschien nog steeds doen."