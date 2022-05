Binotto voelt mee met Mercedes: "Lijkt op Ferrari van vorig seizoen"

Het team van Mercedes domineerde in de afgelopen seizoenen in de Formule 1. De Duitse regerend constructeurskampioen is momenteel echter niet bezig met het beste seizoen uit hun geschiedenis. Het team worstelt met porpoising en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zit ook nog eens in een vormdip.

Afgelopen weekend in Spanje introduceerde Mercedes echter de nodige updates. Het leek erop dat de vernieuwingen naar wens functioneerde. Hamilton en teamgenoot George Russell kenden een sterk weekend en verkleinde het verschil met de koplopers van Ferrari en Red Bull Racing. Russell duelleerde zelfs met de Red Bulls en beloonde zichzelf met de derde plaats in de race.

Feliciteren

Bij huidig koploper Ferrari houdt men de situatie nauwlettend in de gaten. De Italianen zien dat Mercedes zich langzamerhand aan het front begint te melden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto doet zijn best om de concurrentie te feliciteren. Tegenover Sky Sports spreekt de teambaas zich uit: "Ik wil ten eerste Mercedes feliciteren. Ze hebben zich echt goed hersteld en de snelheid van hun auto is eveneens verbeterd."

Significant

Binotto weet hoe lastig het is om na een lastig seizoen de weg omhoog in te zetten. Het team van Ferrari heeft immers enkele lastige seizoenen achter de rug. Binotto herkent dan ook iets in de situatie van Mercedes: "In de kwalificatie liepen ze zeven tienden achter op de pace en dat op een korte baan. In de race kwamen ze dertig seconden achter de Red Bulls over de finish, dat hadden er veertig kunnen zijn op Charles. Veertig seconden in 66 ronden is nog steeds zes, zeven tienden per rondje. Dat is best significant, het lijkt op Ferrari tijdens het afgelopen seizoen."