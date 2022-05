Verstappen heeft zin in Spaanse GP: "Hopelijk kunnen we het momentum vasthouden"

Max Verstappen heeft momenteel het momentum stevig in handen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reist dit weekend naar Barcelona af als de coureur waar alle ogen op gericht zijn. Verstappen won immers de laatste twee races in Imola en Miami. Met zijn zeges verkleinde hij het gat met WK-leider Charles Leclerc.

Verstappen krijgt in Barcelona de kans om zijn achterstand nog verder te verkleinen. De race op het circuit in Catalonië is voor elke coureur een wedstrijd op bekend asfalt. Voorafgaand het seizoen werd hier immers ook de eerste testweek van het jaar afgewerkt. Daarnaast is het voor Verstappen ook historische grond, hij won hier immers in 2016 zijn allereerste Grand Prix.

Ongelooflijke week

De Nederlandse coureur kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het belangrijke Spaanse weekend. In een persbericht op zijn eigen website blikt Verstappen vooruit: "We hebben echt een ongelooflijke week gehad in Miami. Daarna heb ik tijd gehad om uit te rusten gezamenlijk met mijn familie. Ik kijk er nu naar uit om weer in Barcelona te gaan racen. Ik heb ook veel goede herinneringen van het circuit waar ik mijn allereerste race won, 2016 toen ik achttien was."

Data

Verstappen verwacht dan ook niet dat hij voor verrassingen komt te staan in Barcelona. Het circuit kent geen geheimen voor de Nederlander en zijn collega's: "Het circuit in Catalonië is een circuit dat we als team heel erg goed kennen vanwege de vele tests. In tegenstelling tot Miami hebben we dus een aanzienlijke hoeveelheid data die we kunnen gebruiken. Hopelijk kunnen we het momentum vasthouden met een probleemloze start op vrijdag."