Alpine wil in gesprek met de FIA na onduidelijkheid omtrent tijdstraffen Alonso

Het team van Alpine wil de stap naar de kop van het veld maken. Vooralsnog wil dat dit seizoen nog niet lukken, de prestaties zijn zeker niet slecht maar het gat naar de kop van het veld is nog groot. Daarnaast kent het team ook de nodige pech en dat leidt tot veel frustratie.

Stercoureur Fernando Alonso is bezig met een nogal ongelukkig seizoen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kent veel pech en dat kostte hem al zeer veel punten. In Australië was hij zeer snel in de kwalificatie totdat hij crashte, in Imola werd hij aangetikt en twee weken terug kreeg hij in Miami zelfs twee tijdstraffen van de stewards.

De tweede tijdstraf van Alonso in Miami zorgt voor zeer veel woede bij Alpine. De Franse renstal snapt er niets van en eist een antwoord van autosportfederatie FIA. Alonso sneed in de slotfase de chicane af en werd daarvoor bestraft. Teambaas Otmar Szafnauer was nogal duidelijk tegenover Motosport-Total: "Toen Fernando op het rechte stuk reed hield hij twee keer duidelijk in. Ik durf niet te zeggen of hij alle tijd terug gaf maar een groot gedeelte wel. Als hij in de auto zit, hoe moet hij dan weten of hij genoeg tijd heeft teruggeven."

Praten

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op de kalender en Alpine zal daar gaan praten met de autosportfederatie. Teambaas Szafnauer staat er in ieder geval volledig voor open: "Bij de aankomende Grand Prix moeten we maar gaan praten met de FIA. We moeten hier duidelijkheid over krijgen en daarnaast moeten we ook een nieuwe manier vinden om te kunnen zeggen waar je meer tijd moet teruggeven."