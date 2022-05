Alpine gaat pas rond Silverstone kijken naar Alonso en Piastri

Het team van Alpine heeft een lastige klus voor de boeg. De Franse renstal heeft voor volgend seizoen Esteban Ocon al onder contract staan maar over het tweede stoeltje is nog veel onduidelijkheid. Fernando Alonso zou immers nog graag eventjes verder gaan en Alpine heeft ook nog toptalent Oscar Piastri achter de hand.

Alonso keerde vorig seizoen terug in de koningsklasse van de autosport. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen liet zien dat hij het kunstje nog zeker niet verleerd is en presteerde regelmaat zeer sterk. Dit jaar kent hij vooralsnog een ongelukkig seizoen en moest hij meermaals opgeven met pech. Hij zou graag verder gaan maar ook regerend Formule 2-kampioen Piastri klopt op de deur.

Silverstone

Bij Alpine maken ze zich vooralsnog geen zorgen. Het stoeltje naast Ocon zal worden ingevuld en bij de renstal hebben ze zichzelf nog wat bedenktijd gegeven. Teambaas Otmar Szafnauer legt het tegenover Motorsport.com overduidelijk uit: "We hebben daar eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Het is er ook nog relatief vroeg voor. Rond de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone gaan we erover praten."

Zodra Alonso wederom het stoeltje krijgt moet men opzoek naar een oplossing voor Piastri. De geruchtenstroom koppelt het al geruime tijd aan Williams. Szafnauer bekijkt deze zaak ook: "We hebben daar nog niet echt diepgaand over nagedacht. Ik weet ook niet wat er speelt bij Williams maar de geruchten heb ik wel gezien. Toen McLaren vroeg of ze Piastri als reservecoureur mochten gebruiken zeiden we ja. We willen hem zoveel mogelijk tijd in de cockpit gunnen. Wat er bij Williams speelt weet ik niet."