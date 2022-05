Steiner kritisch op Schumacher: "Wil niet zeggen dat hij een grote stap heeft gemaakt"

Mick Schumacher is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Duitse coureur is ook dit seizoen actief voor het team van Haas, de wagen is veel competitiever dan tijdens zijn debuutjaar maar punten blijven vooralsnog uit. Zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen scoorde daarentegen al wel een lading punten.

Twee weken geleden had Schumacher een goede kans op punten. Op het gloednieuwe circuit van Miami reed de jonge Duitser op een positie in de top tien tot dat het mis ging. In de slotfase van de nieuwe Grand Prix was hij in een stevig duel verwikkeld met zijn goede vriend Sebastian Vettel, de twee raakten elkaar en het duel eindigde in tranen.

Hierdoor bleven punten dus ook uit voor Schumacher. Zijn groei in zijn tweede seizoen is nog niet enorm zichtbaar. Zijn teambaas Günther Steiner is dan ook mild kritisch in gesprek met Speedweek: "Ik zou niet zeggen dat Mick een grote stap heeft gezet na de winter. Hij weet dat ook en hij heeft goede kansen op punten. Ik hoop dat dit snel gebeurt omdat we willen dat ook hij punten pakt. Hij wordt steeds volwassener."