Horner blij met sterk Ferrari: "Goed voor de Formule 1"

Het team van Ferrari jaagt dit seizoen op sportieve wraak na enkele tegenvallende seizoenen. De legendarische Italiaanse formatie duelleerde afgelopen jaren in het middenveld maar heeft nu de weg omhoog ingezet. Ferrari is weer één van de topteams en men strijdt overduidelijk mee om de zeges.

Ferrari-coureur Charles Leclerc wist dit seizoen al tweemaal te winnen. De Monegask gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en Ferrari lijkt terug. Ze krijgen echter wel stevige concurrentie van regerend wereldkampioen Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing. Verstappen komt ook zeer sterk voor de dag en wist al drie races te winnen, toch gaat Leclerc nog aan de leiding in het wereldkampioenschap.

Fantastisch

Bij Red Bull Racing is men tevreden met de huidige concurrent. Het duel met Ferrari is nog niet zo fel als vorig seizoen met Mercedes en men heeft vooralsnog veel wederzijds respect. Red Bull-teambaas Christian Horner is tegenover CNN zelfs zeer te spreken over Ferrari: "Het is fantastisch om te racen tegen Ferrari, het is ook goed voor de Formule 1 dat ze zo competitief zijn. Leclerc doet het fantastisch en Carlos Sainz is ook een topcoureur. We weten ook dat Mercedes hun problemen gaat oplossen. Het is fantastisch voor de sport dat er nog een team meedoet."

Strijd

Horner is in zijn nopjes met de strijd tussen de twee teams, ook de strijd tussen Verstappen en Leclerc kan hem wel bekoren. De Brit geniet met volle teugen van de huidige gebeurtenissen: "Het is een fantastische strijd tussen deze jongere generatie. Charles en Max racen al tegen elkaar sinds ze kinderen zijn. Het duel tussen deze twee coureurs is tijdens elke Grand Prix echt fantastisch."