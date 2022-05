'Mercedes niet blij met Masi-uitspraken FIA-president'

Afgelopen weekend besprak FIA-president Mohammed Ben Sulayem de situatie omtrent voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi. De president gaf in gesprek met Sportsmail aan dat hij in de toekomst misschien wel weer een rol voor Masi binnen de Formule 1 ziet. Maar of dat echt gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag.

Het team van Mercedes was één van de aanjagers van het eerdere vertrek van Masi. De Duitse renstal werd bij de seizoensfinale vorig jaar immers stevig benadeeld door de beslissingen van de Australiër. De woorden van Ben Sulayem zullen de Duitse renstal dan ook allesbehalve als muziek in de oren klinken.

Volgens Sportsmail is men bij Mercedes ook aardig boos over de uitspraken van Ben Sulayem tegenover het medium. Een bron binnen het team zegt tegen de Britse publicatie dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton en zijn mensen zouden dan ook nogal verbaasd zijn door de uitspraken van de FIA-president. Volgens het Britse medium zouden ze hebben overlegd in een telefonisch spoedoverleg. Teambaas Toto Wolff zou zeer boos zijn en heeft intern laten weten tegen een comeback van Masi te zijn. Volgens de publicatie was het niet de bedoeling van Ben Sulayem om mensen boos te maken en wilde hij slechts de FIA in ere herstellen.